München (ots) - Frankfurt/München, 23. Juni 2020. Die Gewinner des neuen "Connect! The Smart TV Award" stehen fest. In fünf Kategorien zeichneten die Deutsche TV-Plattform und die MEDIENTAGE MÜNCHEN die besten Innovationen, Apps und Services rund um das vernetzte Fernsehen aus.CONNECT! THE SMART TV AWARD: Die Gewinner der Preisverleihung am 23.6.2020Kategorie 1: Like2Use - Beste User Experience- Sky Deutschland: Sky Q Kategorie 2: Feels like Magic - Beste technologische Innovation- Arbeitsgemeinschaft Behinderung und Medien (abm), BayerischeMedien Technik (bmt) & Institut für Rundfunktechnik (IRT):Fernsehen für ALLE - voll inklusiv mit HbbTV Kategorie 3: Loud & Clear - Beste Marken Performance- ProSiebenSat.1 Digital: Interaktives TVEvent: "Can You SurviveMoon? Kategorie 4: Good2CU - Bestes Special Interest Angebot- Telekom Deutschland: MagentaSport - KonferenzAlarm Kategorie 5: All Eyes on you - Bester Newcomer- RTL2 Fernsehen: Quick Polls im Namen von RTLZWEI RED. Die Gewinner wurden von einer fünfköpfigen Experten-Jury ausgewählt: Christine Gebhard (film-tv-video.de), Prof. Dr. Heidi Krömker (TU Ilmenau), Jan Möllendorf (defacto x), Jürgen Sewczyk (Eutelsat) und Torsten Zarges (DWDL). Im Rahmen der Ausschreibung gingen insgesamt 70 Bewerbungen ein. Unterstützt wird der Award vom MedienNetzwerk Bayern.Andre Prahl, Vorstandsvorsitzender der Deutschen TV-Plattform: "Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner der Smart-TV-Awards 2020! Die ausgezeichneten Services sind Paradebeispiele für modernes, interaktives Fernsehen, das greifbaren Mehrwert für Zuschauer und Kunden kreiert. Wir freuen uns, dass die erste Ausgabe von 'Connect! The Smart TV Award' so erfolgreich war. Ich bedanke mich dafür herzlich bei unserem Partner, der Medien.Bayern GmbH für die hervorragende Zusammenarbeit und beim MedienNetzwerk Bayern für die wertvolle Unterstützung.""Erstmals konnten wir eine digitale Award-Verleihung inklusive aktueller Branchen-Insights online-only umsetzen und sind begeistert von der großen Resonanz aus der Branche. Das vernetzte Fernsehen boomt und deswegen war es für uns die perfekte Zeit, besondere Innovationen, Apps und Services rund um das vernetzte Fernsehen zu würdigen. Gemeinsam mit der Deutschen TV-Plattform und mit Unterstützung des MedienNetzwerk Bayern haben wir deshalb den "Connect! The Smart TV Award" in diesem Jahr ins Leben gerufen. Den Gewinnern des ersten Awards gratulieren wir herzlich zu ihren innovativen Produkten und Services", sagt Stefan Sutor, Geschäftsführer der Medien.Bayern GmbH.Flankiert wurde die digitale Preisverleihung von aktuellen Branchen-Insights zum Thema "Connected TV", die in Kooperation mit MEKmedia stattfanden. Rund 400 Teilnehmer nahmen an der ersten online-only Ausgabe des MEDIENTAGE Specials teil.Im Vortrag "Rising Star Smart TV - Neue Möglichkeiten in einer digitalen Welt" diskutierten Jennifer Kipka (Goldbach Germany) und Christian Russ (Samsung Ads) aktuelle Entwicklungen zur Smart TV-Verbreitung, -Nutzung und -Werbung in der DACH Region. Sie zeigten zusätzlich, wie die aktuelle Corona-Pandemie den Connected TV Markt beeinflusst. Es wird deutlich, dass die Nutzungsdauer während der Corona Pandemie signifikant zugenommen hat und Connected TV auf dem Vormarsch ist. Dennoch wird das lineare Fernsehen nicht verdrängt. "Es gibt nicht mehr nur linear oder nur Stream, das eine frisst nicht das andere", so Christian Russ.Insights zur aktuellen Lage im vernetzten Fernsehen zeigten Florian Hager (funk / ARD), Dr. Christoph Schneider (Amazon Prime Video Deutschland) und Alexandar Vassilev (Joyn) im Talk "Home is where CTV is". Die Nutzungsdauer wird nach Corona wahrscheinlich wieder abnehmen, aber trotzdem sind sich die Panelteilnehmer sicher, dass viele neue Zuschauer für das Thema Smart TV gewonnen werden konnten, die auch nach der Pandemie weiterhin Interesse daran haben werden.Einen Status zum Thema "Connected TV Advertising" gaben Christof Baron (Media for Excellence), Dr. Oliver Friedrich (Google) und Dr. Oliver Vesper (smartclip). "Jede Krise ist auch immer ein Shift und verändert die Mediennutzung. Diese Krise wird das lineare Fernsehen unter Druck setzen und Connected TV vorantreiben" erklärt Christof Baron (Media for Excellence).Moderiert wurde die Veranstaltung von Carine Lea Chardon (ZVEI / Deutsche TV-Plattform).Die Aufzeichnung des Events finden Sie hier: https://medientage.de/smart-tv-live/Eine Zusammenfassung der Veranstaltung finden Sie auf dem Blog der MEDIENTAGE MÜNCHEN: https://blog.medientage.de/Über die Deutsche TV-PlattformDie Deutsche TV-Plattform ist ein Zusammenschluss von über 50 privaten und öffentlich-rechtlichen Sendern, Streaming-Anbietern, Geräteherstellern, Infrastrukturbetreibern, Service- und Technik-Providern, Forschungsinstituten und Universitäten, Bundes- und Landesbehörden sowie anderen, mit den digitalen Medien befassten Unternehmen, Verbänden und Institutionen. Ziel des eingetragenen Vereins ist seit seiner Gründung 1990 die Einführung digitaler Technologien auf Grundlage offener Standards. In den Arbeitsgruppen der Deutschen TV-Plattform engagieren sich Vertreter aus nahezu allen Bereichen der Medienbranche und der Unterhaltungselektronik, um Weichen für Schwerpunktthemen des digitalen Rundfunks zu stellen.Über MEDIENTAGE MÜNCHENDie MEDIENTAGE MÜNCHEN werden von der Medien.Bayern GmbH, der Initiative für den Medienstandort Bayern, veranstaltet. Zu den weiteren Veranstaltungen zählen die Lokalrundfunktage sowie das MEDIENTAGE Special "Connect! The Future of TV", das 2020 bereits zum fünften Mal stattfindet. Die Medien.Bayern GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) und wird von der Bayerischen Staatskanzlei gefördert.Pressekontakt:Medien.Bayern GmbHKerstin GrünewaldTelefon: 089/68999210Fax: 089/68999199kerstin.gruenewald@medientage.deOriginal-Content von: Medien.Bayern GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61644/4632529