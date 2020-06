splendid medien AG: Geschäftszahlen 2019DGAP-News: splendid medien AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Sonstiges splendid medien AG: Geschäftszahlen 201923.06.2020 / 20:03 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Splendid Medien AG - Geschäftszahlen 2019(Köln, 23. Juni 2020) - Die Splendid Medien AG, Köln, hat das Geschäftsjahr 2019 mit einem Konzernumsatz in Höhe von EUR 50,0 Mio. (Vorjahr: EUR 51,7 Mio.) und einem Konzern-EBIT von EUR -10,4 Mio. (Vorjahr: EUR 2,5 Mio.) im Rahmen der am 20. August 2019 kommunizierten Prognose abgeschlossen.Die Umsatzentwicklung wurde im Wesentlichen beeinflusst durch den starken Rückgang in der physischen Auswertungsstufe des Home Entertainments. Positiv entwickelten sich die Auswertungsstufen digitaler Vertrieb, Lizenzen und Auftragsproduktion. Das Ergebnis wurde durch die vor dem Hintergrund der dynamischen Marktveränderungen vorgenommenen bilanziellen Einmaleffekte (Wertminderungen auf die Filmbibliothek und den Firmenwert der Splendid Studios in einer Summe von insgesamt EUR -9,7 Mio.) belastet.Im Zuge der COVID-19-Pandemie haben Vorstand und Geschäftsleitungen der Konzerngesellschaften frühzeitig gegensteuernde Maßnahmen (v.a. Kurzarbeit, Umdisponierungen von Veröffentlichungsterminen und Vermarktungswegen) sowie Maßnahmen der Kostensenkung eingeleitet.Der Geschäftsbericht 2019 steht ab dem 26. Juni 2020 auf der Homepage der Gesellschaft zum Download bereit.Weitere Informationen erhalten Sie bei:Splendid Medien AG Investor Relations Karin Opgenoorth Alsdorfer Str. 3 50933 Köln Tel.: 0221-95 42 32 99 Fax: 0221-95 42 32 613 karin.opgenoorth@splendid-medien.comKontakt: Splendid Medien AG Investor Relations Karin Opgenoorth Alsdorfer Str. 3 50933 Köln Tel.: 0221-95 42 32 99 Fax: 0221-95 42 32 613 karin.opgenoorth@splendid-medien.com23.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: splendid medien AG Lichtstr. 25/Eingang F 50825 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221 9542 32 99 Fax: +49 (0)221 9542 32 613 E-Mail: info@splendid-medien.com Internet: www.splendidmedien.com ISIN: DE0007279507 WKN: 727950 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1077215Ende der Mitteilung DGAP News-Service1077215 23.06.2020