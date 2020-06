Timeless Homes GmbH: Auswirkungen von Covid-19: Timeless Homes plant Prolongation der Unternehmensanleihe 2013/2020DGAP-Ad-hoc: Timeless Homes GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges Timeless Homes GmbH: Auswirkungen von Covid-19: Timeless Homes plant Prolongation der Unternehmensanleihe 2013/202023.06.2020 / 20:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.ADHOC-Meldung Timeless Homes GmbHISIN: DE000A1R09H8Auswirkungen von Covid-19: Timeless Homes plant Prolongation der Unternehmensanleihe 2013/2020München, 23.06.2020: Angesichts der Auswirkungen der Corona-Pandemie hat die Geschäftsführung der Timeless Homes GmbH heute entschieden, ihren Anleihegläubigern die Prolongation der Unternehmensanleihe 2013/2020 (ISIN: DE000A1R09H8) für 2,5 Jahre ab Fälligkeit am 1. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2022 mit veränderten Anleihebedingungen vorzuschlagen. Die Anleihe wird weiterhin mit 9,00 % endfällig verzinst.Zur Abstimmung über die Prolongation und die weiteren Maßnahmen des Refinanzierungskonzeptes lädt die Gesellschaft Mitte Juli 2020 die Anleihegläubiger entsprechend der Anleihebedingungen zur Stimmabgabe in einer Abstimmung ohne Versammlung ein. Die Details werden voraussichtlich am 26. Juni 2020 im Bundesanzeiger veröffentlicht.ENDE DER ADHOC MELDUNGKontakt: Michael Gössl, Geschäftsführer Maximilianstrasse 13 80539 München23.06.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Timeless Homes GmbH Maximilianstraße 13 80539 München Deutschland Telefon: +49 89 458 353 51 E-Mail: info@timeless-luxury.com Internet: www.timeless-homes.com ISIN: DE000A1R09H8 WKN: A1R09H Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Tradegate Exchange EQS News ID: 1077185Ende der Mitteilung DGAP News-Service1077185 23.06.2020 CET/CEST