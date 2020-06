FRANKFURT (Dow Jones)--Der Biotech-Konzern Qiagen kann aus dem Verkauf seiner Minderheitsbeteiligung an der auf Genomanalyse spezialisierten US-Firma ArcherDX mit einem warmen Geldregen rechnen. Wie das Unternehmen mitteilte, kann sich der Veräußerungsgewinn vor Steuern auf rund 120 Millionen US-Dollar belaufen.

Qiagen will die Beteiligung von 8 Prozent, die in der Bilanz mit 20 Millionen Dollar angesetzt ist, im Zuge des Zusammenschlusses von ArcherDX mit Invitae verkaufen. Invitae zahlt für ArcherDX 30 Millionen eigene Aktien und 325 Millionen Dollar in bar sowie bis zu 27 Millionen zusätzliche Invitae-Aktien je nach Erreichen bestimmter Meilensteine.

Der erwartete Gewinn von Qiagen basiert auf dem Schlusskurs von Invitae vom Montag.

