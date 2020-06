Daimler arbeitet künftig mit Chipentwickler Nvidia zusammen. Die neue Technologie des kalifornischen Unternehmens soll ab 2024 in allen Mercedes-Modellen verwendet werden. Daimler setzt in einer strategischen Weichenstellung bei künftigen Mercedes-Autos auf Computer des US-Konzerns Nvidia. Mit der Technik sollen Fahrassistenz-Systeme, teilweise automatisiertes Fahren sowie komplett eigenständiges Navigieren auf Parkplätzen laufen. Das erste Modell mit der gemeinsam entwickelten Fahrzeug-Architektur soll 2024 auf die Straße kommen, wie die Unternehmen am Dienstag ...

