Am vergangenen Donnerstag wollte Wirecard seine testierten Jahreszahlen für 2019 präsentieren. Doch daraus wurde nichts. Stattdessen weiteten sich die seit Jahren schwelenden Vorwürfe gegen den Zahlungsdienstleister zu einem Skandal aus. Fast zwei Milliarden Euro sind spurlos verschwunden oder waren niemals vorhanden. Die Wirecard-Aktie crashte. Mittendrin stößt der Wirecard-Chef mehr als die Hälfte seiner Aktien am eigenen Konzern ab.Ex-Wirecard-Chef Markus Braun hat in einer Serie von Verkäufen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...