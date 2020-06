Befeuert von überraschend positiven Stimmungsdaten aus der Wirtschaft hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag deutlich an Boden gutgemachen können. Damit sprang der DAX zielstrebig über die Marke von 12.500 Punkten. Zeitweise notierte der Index sogar über 12.600 Punkten. Zum Xetra-Schluss gewann der deutsche Leitindex 2,13 Prozent auf einen Stand von 12.523,76 Punkten. DAX zielstrebig am Dienstag So erholte sich laut dem Forschungsinstitut IHS Markit ...

