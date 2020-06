Wirecard versackt immer tiefer im Bilanzskandal. Mit jeder neuen Wirecard-Nachricht kommen weitere dunkle Details ans Licht, die Wirecard-Aktie rutschte in drei Handelstagen über 80 Prozent ab - in diesem Video zeigen wir, welche 5 Zukunftsszenarien Wirecard drohen könnten und was Branchenexperten zur Wirecard-Aktie sagen.Gesucht werden 1,9 Milliarden Euro. Diese Summe stand in den Wirecard-Bilanzen und sollte auf Treuhandkonten in Asien liegen. Doch die Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young ...

