=== *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Mai *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Juni PROGNOSE: 76 zuvor: 70 *** 09:00 EU/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Webinar von Frankfurt Main Finance zur EZB-Geldpolitik 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt 09:30 DE/Kabinett, Sitzung; ab 10:30 Digital-Kabinett zur Datenstrategie, Berlin *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Juni PROGNOSE: 84,3 zuvor: 79,5 Lagebeurteilung PROGNOSE: 81,8 zuvor: 78,9 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 85,0 zuvor: 80,1 10:00 DE/Gerresheimer AG, Online-HV 10:00 DE/Bilfinger SE, Online-HV 10:00 DE/Rational AG, Online-HV 10:00 DE/GFT Technologies SE, Online-HV 10:00 DE/Sixt SE, Online-HV *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit 11:00 DE/Windeln.de SE, Online-HV 11:00 LU/Grand City Properties SA, Online-HV 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 15-jährige Bundesanleihe über 2,5 Mrd EUR 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:30 LU/Aroundtown SA, Online-HV *** 15:00 US/IWF, Update zum World Economic Outlook (WEO) *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Juni PROGNOSE: -32,0 Punkte zuvor: -34,4 Punkte 15:20 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, BDI-Präsident Kempf, IfW-Präsident Felbermayr und IG-Metall-Chef Hofmann, Online-PK anlässlich der Standortkonferenz 2020 15:30 DE/Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer, Gespräch (virtuell) beim Atlantic Council zu den Transatlantik-Beziehungen *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 18:45 US/Fed, Rede (virtuell) von Chicago-Fed-Präsident Evans (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Corridor Business Journal Mid-Year Economic Review 21:00 US/Fed, Rede (virtuell) von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Greater Louisville Inc 22:05 CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 1Q, Waterloo ===

June 23, 2020

