FRANKFURT (Dow Jones)--Die Dialog Semiconductor plc hat in ihrem noch bis Freitag laufenden zweiten Geschäftsquartal voraussichtlich mehr umgesetzt als erwartet. Für den Dreimonatszeitraum bis zum 26. Juni erwartet der Apple-Zulieferer nun Einnahmen in der Spanne von 290 Millionen bis 305 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Anfang Mai hatte Dialog Semiconductor einen Umsatz von 260 Millionen bis 290 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Grund für die Erhöhung der Prognosespanne ist eine stärker als erwartete Nachfrage nach Tablets, Notebooks und anderen tragbaren Geräten infolge der weltweiten Umstellung auf ein Arbeiten und Lernen von zu Hause. Das Unternehmen geht derzeit davon aus, dass es im dritten Quartal 2020 weiterhin von der positiven Dynamik der Nachfrage nach diesen Geräten profitieren wird.

Die Zahlen für das zweite Geschäftsquartal legt Dialog Semiconductor am 5. August vor.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 24, 2020 00:28 ET (04:28 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.