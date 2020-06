Nasdaq 100 und S&P schafften gestern neue Rekorde, die sich am Ende nicht ganz halten ließen. Doch Microsoft und Amazon erreichten gleichfalls neue Rekorde und größter Tagesgewinner unter dieser Elite war Apple mit + 2,1 %. Geht es so weiter?



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de