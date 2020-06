The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.06.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.06.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT0000A10KB1 ERSTE GP BNK AG 13-20 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA AT000B120258 ERSTE GP BNK 13/20MTN1240 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A19B799 OPUS-CHART.IS.52 17/20FLR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2AANL4 IKB DT.IND.BK.MTN 16/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2E4P22 IKB DT.IND.BK.MTN 17/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A2LQHW6 KRED.F.WIED.18/28 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DG4T6R1 DZ BANK IS.A626 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0EWD2 DEKA HPF MTN R2087 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK8AEP5 DEKABANK DGZ IHS.S.6236 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NLB2KL9 NORDLB IS.S.1914 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NLB2V13 NORDLB 2 PH.BD. 25/18 BD00 BON EUR NCA XFRA AT0000A0VCS4 ERSTE GP BNK 12-20 FLRMTN BD01 BON EUR NCA M8EA XFRA BE0002203694 MONTEA 13/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000A2E4P55 IKB DT.IND.BK.MTN 17/20 BD01 BON USD NCA XFRA DE000HLB31W4 LB.HESS.-THR.ZI.DI.06C/19 BD01 BON EUR NCA XFRA US00206RAX08 AT + T 11-21 BD01 BON USD NCA XFRA US00206RAZ55 AT + T 11/21 BD01 BON USD NCA XFRA US302154AW97 EXP.IMP.BK KOREA 2020 BD01 BON USD NCA 16B1 XFRA US46284PAQ72 IRON MOUNTAIN INC. 2023 BD01 BON USD NCA XFRA US92343VAX29 VERIZON COMM 11/21 BD01 BON USD NCA XFRA XS0221500571 AUSTRIA 05/20 FLR MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS0223447227 EDP FIN. 05/20 MTN BD01 BON EUR NCA D1NE XFRA XS0522030310 DNB BANK 10/20 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS1171914515 RABOBK NEDERLD 15/UND.FLR BD01 BON EUR N