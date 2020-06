FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.06.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 25.06.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.06.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 25.06.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

NDH1 XFRA CH0039821084 METALL ZUG AG NA B SF 25

GYC XFRA LU0775917882 GRAND CITY PROPERT.EO-,10

472 XFRA ES0105066007 CELLNEX TELECOM SA EO-,25

