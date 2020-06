Die Anleger wollen es noch einmal wissen. Weitere 1.000 Punkte will man im DAX in den kommenden Wochen machen. Das Ziel lautet 13.500 Punkte. Der Handel am Dienstag stand mit einem Gewinn von 2,13 % auf 12.523,76 Punkte im DAX ganz im Zeichen der Risk-On Rallye und auch heute früh setzt der DAX-Future im asiatischen Handel seine Gewinnstrecke mit einem Plus von mehr als 0,2 % fort.Die US-Futures stützen den positiven Trend in der Frühbörse. Alle wichtigen US-Benchmarks notieren im Plus, wenn auch nur leicht, nachdem die gestrige Präsenzbörse mit Gewinnen beendet wurde. Die Benchmarks wurden von Technologieaktien nach oben geführt. Der Nasdaq Index stieg um 0,74 % auf 10.131,37 Punkte.

