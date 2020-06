LEG Immobilien AG startet Barkapitalerhöhung und Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen: -Emission von bis zu 2,37 Mio. neuen Aktien-Ausgabe von ungefähr 550 Mio. EUR Wandelschuldverschreibungen Qiagen schätzt, dass aus der Minderheitsbeteiligung an ArcherDXQ der Veräußerungsgewinn vor Steuern ca. 120 Mio. USD betragen könnte. (BN) Die BAFIN verdächtigt Wirecard falscher Umsatzangaben. (BN) Ex-Wirecard Chef Markus Braun hat einen großen Teil seiner Aktien an dem von einem Bilanzskandal existenzbedrohten Dax -Konzern abgestoßen. In einer Serie von Verkäufen hat Braun am Donnerstag und Freitag insgesamt 155 Mio. EUR erlöst, wie Wirecard in mehreren Ad-hoc-Mitteilungen am Dienstagabend mitteilte. Als Grund wurden sogenannte Margin Calls genannt, dass heißt ...

