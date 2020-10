DJ PTA-News: ERWE Immobilien AG: ERWE Immobilien AG erwirbt Immobilie in bester Lage von Darmstadt

Frankfurt (pta007/23.10.2020/08:40) - ...ERWE Immobilien AG erwirbt Immobilie in bester Lage von Darmstadt

* Konsequente Investition in 1A-Lage einer B-Stadt * Attraktives Nutzungskonzept geplant

Frankfurt/M., den 23. Oktober 2020. Die ERWE Immobilien AG (ISIN DE000A1X3WX6), Frankfurt/M., erwirbt eine Immobilie in bester Lage der Darmstädter Innenstadt. Das gegenwärtig gemischt genutzte Anwesen verfügt über eine interessante Entwicklungsperspektive, die ERWE schrittweise umsetzen wird. Derzeit umfasst das Objekt eine Nutzfläche von etwa 1.000 qm. Das gesamte Investment wird sich auf einen einstelligen Millionenbetrag belaufen. "Wir halten konsequent an unserer Strategie fest, in interessante, entwicklungsfähige Immobilien in 1A-Lagen deutscher B-Städte zu investieren", sagt ERWE-Vorstand Rüdiger Weitzel. Die Liegenschaft befindet sich innerhalb der Darmstädter Fußgängerzone an der Ernst-Ludwig-Straße und damit in einer klassischen 1A-Lage mit hoher Passantenfrequenz. Das Objekt wurde 1962 errichtet und teilt sich in eine Einzelhandelsnutzung im Erdgeschoss sowie darüber befindlicher Flächen für eine Mischnutzung auf. "Als ideal sehen wir die bereits jetzt schon vorhandene flexible Nutzbarkeit des Hauses an", so Weitzel weiter.

Die ERWE Immobilien AG konzentriert sich auf den Aufbau eines ertragsstarken Gewerbeimmobilienbestands. Bevorzugte Standorte sind aussichtsreiche innerstädtische Lagen in deutschen Großstädten und in ausschließlich "A"-Lagen kleinerer Städte und Kommunen. Akquiriert werden Immobilien, deren Wertsteigerungspotentiale durch neue Nutzungskonzepte nachhaltig ausgenutzt werden können, so dass ein renditestarker, werthaltiger Bestand mit deutlich steigenden Einnahmen entsteht. Das Unternehmen ist in Frankfurt im Regulierten Markt (General Standard) und an den Wertpapierbörsen in Frankfurt a. M. (XETRA), Berlin, Düsseldorf und Stuttgart im Freiverkehr (ISIN: DE000A1X3WX6) notiert.

