Sursee (ots) - "Mister Corona" Daniel Koch setzt sich für das Präventionsprojekt "Corona-Sommer 2020 - gemeinsam Ertrinken verhindern" der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG ein. Der ehemalige Leiter "übertragbare Krankheiten" beim BAG will als Botschafter der SLRG mithelfen, das Ertrinken zu verhindern - insbesondere auch diesen Sommer. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie rechnet die SLRG mit mehr Menschen an den offenen Gewässern und einem erhöhten Ertrinkungsrisiko.Der SLRG ist es gelungen, "Mister Corona" Daniel Koch als Botschafter zu gewinnen. Koch wird das Projekt "Corona-Sommer 2020" begleiten. "Ich freue mich sehr über die Anfrage der SLRG und bin hoch motiviert, diese Verpflichtung anzunehmen. Als begeisterter Aareschwimmer weiss ich, welche Freude der Aufenthalt an offenen Gewässern bieten kann. Aber auch, dass man aufpassen soll. Mit dem richtigen Verhalten und einer guten Vorbereitung kann das Risiko von Ertrinkungsunfällen massgeblich reduziert werden. Genau wie bei einer Ansteckung mit dem Corona-Virus. Deshalb ist es mir gerade in diesem Sommer besonders wichtig, dieses bedeutende Präventions-Projekt zu begleiten und als Botschafter für den sicheren Umgang mit dem Wasser zu werben", sagt Daniel Koch.Daniel Koch wird seinen ersten Einsatz für die SLRG am 26. Juni haben, wo er sich zusammen mit den Rettungsschwimmern in einem Schreiben an die Schweizer Bevölkerung wenden wird. Dieser Versand findet im Rahmen des Präventions-Projektes "Corona-Sommer 2020" statt. Wichtige Bestandteile des Projektes sind:- Anbieten von Wassersicherheitsberatungen für Behörden und Institutionen;- Informationskampagnen, um die Öffentlichkeit zu sensibilisieren; - Crashkurse zur Ertrinkungsprävention, um spezifischen Zielgruppen der Städte und Gemeindendas notwendige Grundwissen zu vermitteln;- Präventions-Patrouillen an öffentlichen Badeplätzen für Präventionsgespräche;- Badewachen, um lokale Badbetreiber und/oder Städte und Gemeinden am Wassermit personellenRessourcen für die Wasseraufsicht zu unterstützen. Rudolf Schwabe, Zentralpräsident der SLRG und Mitunterzeichner des Präventionsbriefes an die Schweizer Bevölkerung freut sich, "dass Daniel Koch mit uns zusammen sein Engagement ausdehnt und nebst der Schutzmassnahmen des BAG auch die Präventionsbemühungen der SLRG für einen tollen Sommer mit sicherem Wasserspass propagiert".