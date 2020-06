Das klappte am Ende nicht ganz, aber das charttechnische Signal war eindeutig. Es geht in die nächste Stufe auf der bekannten Preisleiter bis 3.000 $ in etwa vier Jahren.



