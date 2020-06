Bereits seit Wochen war klar, dass sich der japanische Technologieinvestor Softbank von einem großen Teil seiner T-Mobile-US-Anteile trennen will. Am Dienstag folgte dann die Einigung mit der Deutschen Telekom. Der DAX-Konzern bekommt die Option, die Beteiligung an der Tochter von 43 auf 51 Prozent zu erhöhen. Die Softbank hat nun bereits mit dem Verkauf der Anteile begonnen.143,4 Millionen Anteile will die Softbank für 103 Dollar je Aktie verkaufen. Das könnte dem schuldengeplagten Konzern knapp ...

