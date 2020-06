Um Wafer sicher bearbeiten zu können, werden die bereits getesteten und abgedünnten Wafer in einem ersten Schritt auf eine elastische Folie gespannt. Nach dem anschließenden hochpräzisen Sägen des Wafers werden, basierend auf der sogenannten "elektronischen Wafermap", die Fail-Teile aussortiert. Ein Handling-System pickt nun die vereinzelten Dies von der Folie, legt sie entweder in ein Waffle-Pack ein oder befestigt sie mit unterschiedlichen Chipklebern auf dem jeweils gewünschten Leadframe. Dabei können spezielle Leadframes nach Kundenwunsch entwickelt und gefertigt werden. So ist beispielsweise ...

