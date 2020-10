XB-1 ist mit 21 im 3D-Druck hergestellten Teilen ausgestattet, die hauptsächlich für kritische Triebwerksoperationen bei extrem hohen Temperaturen vorgesehen sind

VELO3D, in Innovator in der digitalen Fertigung, gab heute bekannt, dass das Flugzeug XB-1 von Boom Supersonic 21 Flughardware-Komponenten enthält, die mit dem 3D-Metalldrucker Sapphire von VELO3D hergestellt wurden. Das heute im Hangar von Boom in Centennial, Colorado, enthüllte XB-1 markiert einen Wendepunkt in der wirtschaftlichen Rentabilität von Überschallflügen und demonstriert die Leistungsfähigkeit der additiven Fertigung (AM) bzw. des 3D-Drucks, wenn es darum geht, Innovationen zu ermöglichen und gleichzeitig die Produktentwicklung zu beschleunigen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201007005931/de/

XB-1 will fly with Titanium 3D-printed components, most of which perform critical engine operations. All parts are manufactured on VELO3D's Sapphire system. Image credit: Boom Supersonic and VELO3D

"Die Herstellung von Luftfahrt-Hardware mit 3D-Metalldruck ist besonders schwierig, da es sich um anspruchsvolle aerodynamische Designs handelt, die mit einer überlegenen Haltbarkeit und hoher Temperaturbeständigkeit in Einklang gebracht werden müssen", so Benny Buller, CEO und Gründer von VELO3D. "Die Technologie von VELO3D ermöglicht die Herstellung von leichten, komplexen Designs für kritische Anwendungen unter härtesten Einsatzbedingungen. Unsere Partnerschaft mit Boom ist ein echter Fortschritt für den Bereich der additiven Fertigung von Metall, und der Überschallflugjet XB-1 ist für die Luftfahrtindustrie ein entscheidender Schritt nach vorn."

Boom Supersonic und VELO3D kündigten 2019 eine Partnerschaft zur Herstellung komplexer Flughardware für den Bau des XB-1 an und führten eine Reihe von Qualifikationstests mit dem Sapphire-System von VELO3D durch. Die gedruckten Titanteile werden für Triebwerkshardware, das Umgebungskontrollsystem und Strukturkomponenten verwendet. Zu den Eigenschaften der geometrischen Designs gehören hohe, dünne Wände mit hohen Querschnittsverhältnissen, die mit traditionellen Verfahren wie Schweißen und Gießen oder mit den meisten bestehenden 3D-Drucktechnologien von Natur aus schwierig herzustellen sind. Der einzigartige SupportFree Druckprozess von VELO3D bietet eine beispiellose Designfreiheit und Qualitätskontrolle und eliminiert damit fertigungsbedingte Innovationsbeschränkungen im Flugzeugdesign. Weitere Informationen über die Zusammenarbeit mit Boom Supersonic erhalten Sie hier.

"Wir glauben fest daran, dass Überschall die Zukunft der Luftfahrt darstellt, und wir schätzen es sehr, dass VELO3D uns dabei hilft, dieses Ziel mit dem XB-1 zu erreichen", erklärt Mike Jagemann, Head of XB-1 Production bei Boom Supersonic.

XB-1 ist der erste unabhängig entwickelte Überschalljet weltweit. Er dient der Demonstration kritischer Technologien für das geplante Verkehrsflugzeug Overture von Boom, wie z. B. fortschrittliche Kohlefaserverbundkonstruktion, computeroptimierte hocheffiziente Aerodynamik und ein effizientes Überschallantriebssystem. XB-1 ist das Ergebnis jahrelanger Entwicklungsarbeit, einschließlich zahlreicher Windkanalversuche, Dutzender Strukturtests, hunderter Simulationsiterationen und Zehntausender Arbeitsstunden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201007005931/de/

Contacts:

Joyce Yeung

press@velo3d.com