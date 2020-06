Bestimmt hast du in der Presse verfolgt, dass der legendäre Investor Warren Buffett mit seiner Investition in vier amerikanische Fluglinien so richtig daneben gelegen und mehrere Milliarden US-Dollar verloren hat. Nach meinem Eindruck empfinden viele Kommentatoren eine heimliche Schadenfreude darüber, dass auch dem "Orakel von Omaha" Fehler unterlaufen. Oft lese ich wegen der schlechten Performance seiner Investmentholding Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) auch, dass Buffett seine Fähigkeiten verloren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...