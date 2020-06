Das Konzept, ein Kunststoff, der beim Herstellen der Atmosphäre Kohlendioxid entzieht, hat die Jury des German Innovation Award überzeugt. Dafür wurden die Carbonauten, ein Start-up mit Sitz im baden-württembergischen Giengen, mit dem deutschen Innovationspreis Winner Excellence in Business to Business in der Kategorie Materials & Surfaces ausgezeichnet. Einweggeschirr, Strohhalme und Verpackungen aus Kunststoff haben zunehmend den Ruf als Umwelt- und Klimaschädiger. Die Produktion von Kunststoff verursacht CO2. Die Carbonauten wollen mit ihrer zum Patent angemeldeten Materialfamilie Carbonauten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...