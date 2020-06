Frankfurt (www.fondscheck.de) - Es läuft wieder rund an der Börse, die Stimmung ist nach der kurzen Ernüchterungsphase vor zwei Wochen wieder gut, so die Deutsche Börse AG.Der DAX klettere am Dienstagmorgen über 12.500 Punkte, am Mittag seien es 12.530 Zähler. "ETF-Anleger sind in Kauflaune", berichte Christian Dürr von der Société Générale. In allen Bereichen hätten die Zuflüsse dominiert. Auffällig sei derzeit das Interesse an Technologie-ETFs. "Wir sehen sehr viel Flow in Tech-ETFs", erkläre Andreas Schröer von Lang & Schwarz. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...