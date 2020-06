Die Erfindung der GPU durch NVIDIA im Jahre 1999 löste das Wachstum des PC-Gaming-Marktes aus und revolutionierte das Parallel-Computing. In jüngerer Zeit hat das GPU-Deep-Learning die moderne KI-Ära begründet. Die Anwendungen finden beispielsweise Eingang in Robotern und selbstfahrenden Autos und ermöglichen diesen, die Umwelt wahrzunehmen und zu verstehen. Einen zusätzlichen Schub bekam NVIDIA, durch den Trend zum Onlinehandel und Home-Office. Hier profitiert Nvidia durch die Übernahme von Mellanox Technologies und erweitert den Einsatz seiner GPUs im Bereich Rechenzentrums-Computing. Als eine der wenigen Firmen konnte der Grafikkarten-Spezialist sehr schnell den Corona Sell Off überwinden und neue Hochs markieren. So konnte NVIDIA im Q1 2021 (Februar - April 2020) den Umsatz im Vergleich zum Vorquartal nahezu konstant halten, obwohl es mitten in den Lock down fiel. . Zum Chart . Der Rebound nach dem Corona Sell Off übertraf nach nur 2 Monaten das am 19. Februar 2020 markierte All Time High bei 311,50 ...

