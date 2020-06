In Erwartung weiterer Konjunkturdaten haben sich Anleger am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch zurückgehalten. Der Dax lag 0,6 Prozent tiefer bei 12.450 Punkten. Am Dienstag hatte er dank ermutigender Einkaufsmanager-Indizes mehr als zwei Prozent zugelegt. "Nach der fulminanten Rally legen die Börsen eine Verschnaufpause ein", sagte ein Händler.

