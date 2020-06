Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts008/24.06.2020/09:10) - Corona hat alles verändert! Auch die PR und die Unternehmens-Kommunikation sind nach Corona nicht mehr, wie sie waren! Aber Corona bietet auch enorme Chancen in der Online-PR, Unternehmens-Kommunikation und auf den Social-Media-Kanälen, wenn man diese erkennt und auch konsequent nutzt! Wie das gehen kann? Ganz einfach: Indem man die größten Fehler vermeidet und neue Ideen durch Brainstorming generiert! In diesem Webinar des Pressetherapeuten Alois Gmeiner erfahren die Teilnehmer, wie sie mittels klassischer PR, Online-PR und gezielter Kommunikationsstrategien Kunden, Klienten, Patienten und Gäste wieder auf sich aufmerksam machen und zum Kauf aktivieren! Sie erfahren, was 90 Prozent aller Unternehmen nach der Krise in ihrer Unternehmenskommunikation falsch machen! Gleich anmelden unter: http://www.edudip.market/invite/de3c/1399136 - das kostenlose Webinar findet am Freitag, 26.6.2020, von 10 bis 11 Uhr statt. Diese spezielle Corona-PR-Webinarreihe in Kooperation mit pressetext.com ist extrem erfolgreich und hatte bisher über 800 Anmeldungen und mehr als 500 (!) Teilnehmer. Webinarleiter ist der Buchautor, Coach und Pressetherapeut Alois Gmeiner, der auf seiner Website eine kostenlose Online-Corona-Marketing-Analyse für Unternehmer bietet: https://www.werbetherapeut.com/gratis-werbecheck/ Das Webinar liefert Antworten auf folgende Fragen: - Sie suchen Ideen für PR nach Corona? - Sie suchen Ideen für Online-PR nach Corona? - Sie suchen Ideen für SEO und Social-Media-Kommunikation nach Corona? - Sie suchen aktuelle PR-Erfolgsbeispiele aus unterschiedlichen Branchen? - Sie wollen die 10 größten Corona-PR-Todsünden vermeiden? Inhalte in diesem Webinar: - Die 10 größten Fehler in der Kommunikation nach Corona - Die größten Fehler beim Inhalt einer PR-Meldung nach Corona - Die größten Fehler bei der Verbreitung einer PR-Meldung nach Corona - Die größten Fehler in der Headlinegestaltung nach Corona - Was ist die 5W-Formel in der PR nach Corona? - Größte Fehler beim Timing einer Pressemeldung nach Corona - Größte Fehler bei der Fotoauswahl für eine PR-Meldung nach Corona Gleich anmelden unter: http://www.edudip.market/invite/de3c/1399136 Kontakt: Pressetherapeut/Werbetherapeut Alois Gmeiner Tel.: +43 133 20 234 E-Mail: werbetherapeut@chello.at Web: https://www.werbetherapeut.com (Ende) Aussender: Der Pressetherapeut Ansprechpartner: Alois Gmeiner Tel.: +43 699 133 20 234 E-Mail: pressetherapeut@pressetherapeut.com Website: www.pressetherapeut.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200624008

