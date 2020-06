Von Dominic Chopping

HELSINKI (Dow Jones)--Der designierte Nokia-CEO Pekka Lundmark tritt seine neue Position bereits am 1. August an, einen Monat früher als zuvor mitgeteilt. Lundmark wechselt von dem finnischen Staatsversorger und Uniper-Mutterkonzern Fortum zu Nokia. Fortum hat am Mittwochmorgen die Bestellung seines Finanzvorstandes Markus Rauramo zum CEO mit Wirkung zum 1. Juli bekannt gegeben. Lundmark muss bei Fortum noch für eine einmonatige Übergangszeit zur Verfügung stehen, erst dann kann er zu Nokia wechseln.

Nokias derzeitiger CEO Rajeev Suri wird daher nun am 31. Juli aus seiner derzeitigen Position ausscheiden, dem Vorstand aber noch bis zum 1. Januar 2021 als Berater zur Verfügung stehen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/brb

(END) Dow Jones Newswires

June 24, 2020 03:18 ET (07:18 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.