Die Wirecard Aktie spielt noch immer die Hauptrolle an den Börsen. Kein Tag vergeht, an dem nicht über die Zukunft des Unternehmens spekuliert wird. Anleger sind nun in einer schwierigen Lage, da am Markt auch von einer möglichen Pleite des Unternehmens gesprochen wird. Wie sollen sie angemessen reagieren? Lohnt sich jetzt noch der Verkauf oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...