Unterföhring (ots) - Der große Bruder lädt zum Reality-Event des Sommers ein: Am Freitag, 7. August 2020, um 20:15 Uhr öffnet sich bei "Promi Big Brother" für die neuen prominenten Bewohner die Tür zur Welt von Big Brother - live in SAT.1.Mehr "Promi Big Brother" gab es noch nie: In der achten Staffel begeben sich die Promi-Bewohner dieses Mal für drei Wochen unter die 24-stündige Kamerabeobachtung durch Big Brother - kein Geheimnis wird hier im Verborgenen bleiben. Wer wird strahlen? Wer wird fallen? Bei "Promi Big Brother" werden die Bewohner Tag für Tag durch den großen Bruder mit sich selbst und den unterschiedlichen Charakteren ihrer Mitbewohner konfrontiert und vor neue Herausforderungen gestellt. Die Spielregeln bestimmt dabei nur einer: Big Brother.Drei Wochen, mehr Prime-Time-Shows - SAT.1 schickt das Sommer-Erfolgsformat in die Verlängerung: "Promi Big Brother" sendet immer freitags und jetzt auch montags bereits zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr, ansonsten täglich um 22:15 Uhr. Jochen Schropp und Marlene Lufen moderieren die Show täglich live aus Köln, direkt im Anschluss an die SAT.1-Sendung melden sich die Lästerschwestern Melissa Khalaj und Jochen Bendel mit "Promi Big Brother - Die Late Night Show" zur täglichen Nachlese live auf sixx."Promi Big Brother" markierte im vergangenen Jahr herausragende Bestwerte von bis zu 19,3 Prozent Marktanteil (14-49 J.), das Finale war mit 18,7 Prozent (14-49 J.) die stärkste PromiBB-Finalshow seit 2015. Im Staffelschnitt erzielte die Live-Realityshow 2019 sehr starke 16,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern."Promi Big Brother" ab Freitag, 7. August 2020, um 20:15 Uhr, täglich live in SAT.1 und auf JoynHashtag zur Show: PromiBBBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 23.06.2020 (endgültig gewichtet)