Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das konstruktive Chartbild aus bestehendem Kaufsignal des MACD und einem positiven Kursmomentum eröffnet zwar die Möglichkeit für einen Anstieg bis zum jüngsten Hoch bei 176,37, so die Analysten der Helaba.Darüber würden die Analysten Hürden bei 176,78 und um 177,35 lokalisieren. Unterstützungen bestünden bei 175,52 (61,8%-Retracement) und bei 174,80. Die Einkaufsmanagerindices in Deutschland, Frankreich und der Eurozone hätten gestern aber oberhalb der Erwartungen gelegen und würden darauf hoffen lassen, dass das wirtschaftliche Tief der Corona-Krise bereits überwunden sei. Das ifo Geschäftsklima Deutschland habe heute das Potenzial, dies zu untermauern. Auch der deutsche Aktienmarkt lege zu und so könnte der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) zunächst unter leichtem Abgabedruck stehen. Die Trading-Range liege zwischen 175,16 und 176,37. (24.06.2020/alc/a/a) ...

