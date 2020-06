Die Wiener Börse hat am Mittwochvormittag klar im Minus notiert. Der österreichische Leitindex ATX gab gegen 9.45 Uhr um 1,12 Prozent auf 2.284,10 Punkte ab, nachdem er am Vortag noch ein Plus von 1,3 Prozent aufgewiesen hatte.Auch das europäische Börsenumfeld präsentierte sich zur Wochenmitte bis dato in der Verlustzone. Die um 10.00 Uhr veröffentlichten vom Ifo-Institut erhobenen Daten zum deutschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...