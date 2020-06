Aus der heutigen Ausgabe von maydornsmeinung: Am Montagmorgen war die Aktie von Wirecard zeitweise auf unter 11 Euro abgerutscht, heute hat sie in der Spitze fast 20 Euro erreicht - sich also nahezu verdoppelt. Und natürlich keimt bei vielen Wirecard-Aktionären die Hoffnung auf, dass sich die Erholung fortsetzt und sie zumindest zu halbwegs akzeptablen Kursen aus der Skandal-Aktie rauskommen.

