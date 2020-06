Linz (www.anleihencheck.de) - Die Ungarische Nationalbank (MNB) senkte bei der gestrigen Sitzung des geldpolitischen Ausschusses überraschend den Leitzinssatz von 0,90% auf 0,75%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Dabei handele es sich um die erste Anpassung der "Base Rate" seit vier Jahren. Dieser Zinssatz habe mittlerweile an Bedeutung verloren, die BUBOR-Sätze seien in den letzten Jahren schon deutlich tiefer gewesen. Als in der Corona-Krise andere Zentralbanken ihre Leitzinsen gesenkt hätten, habe die MNB im April mit komplexen Instrumenten die Geldpolitik straffen müssen (also das Zinsniveau ohne Änderung der Leitzinsen steigern), um eine weitere Abwertung des Ungarischen Forints (HUF) zu verhindern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...