Gablitz (www.anleihencheck.de) - Thorsten Welgen vom "ZertifikateReport" stellt in seiner aktuellen Ausgabe eine Aktienanleihe (ISIN DE000PX3DP34/ WKN PX3DP3) der BNP Paribas auf die Deutsche Börse AG-Aktie (ISIN DE0005810055/ WKN 581005) vor.Die Aktie der Deutsche Börse AG notiere auf Allzeithoch: Über 161 Euro koste der Titel aktuell. Bei allen Betreibern von börslichen und außerbörslichen Plattformen, Brokerhäusern und Market Makern sorge die anhaltende Volatilität für starke Handelsvolumina - und damit für Gewinne, denn sie würden an der Anzahl der Transaktionen, nicht an der Richtung der Kursbewegungen verdienen. Wem auf aktuellem Niveau der Mut für ein Direktinvestment fehle, greife zu einem Zertifikat mit Puffer und profitiere bereits von einer Seitwärtsbewegung der Aktie. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...