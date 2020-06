FRANKFURT (Dow Jones)--Der ehemalige Wirecard-CEO Markus Braun ist nach Zahlung einer Kaution freigelassen worden. Wie die Staatsanwaltschaft München I mitteilte, ist Braun am Dienstagnachmittag aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Zuvor hatte Braun eine Kaution in Höhe von 5 Millionen Euro gezahlt. Die Zahlungsbestätigung in Höhe der vollen Sicherheitsleistung sei bei Gericht eingegangen.

Braun hatte sich am Montag nach einem Haftbefehl gestellt. Er war am Freitag als CEO zurückgetreten. Am Montag hatte Wirecard einräumen müssen, dass Bankguthaben bei zwei philippinischen Banken in Höhe von mehr als 1,9 Milliarden Euro "mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht bestehen". Zuvor, am Donnerstag, hatten die Abschlussprüfer dem Konzern das Testat für den Geschäftsbericht 2019 wegen Hinweisen auf Bilanztäuschung verweigert. Die Finanzaufsicht Bafin und die Staatsanwaltschaft verdächtigen Wirecard der Marktmanipulation.

June 24, 2020

