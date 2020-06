Florida (ots) - KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für Security Awareness Training und simuliertes Phishing, gibt die Einführung der neuen Funktion "Managed Phishing Campaign" bekannt, mit welcher verschiedene Phishing-Kampagnen über mehrere verwaltete KnowBe4-Konten von einer einzigen Oberfläche aus effizienter erstellt und verwaltet werden können. Diese neue Funktion ist besonders nützlich für einen Managed Services Provider, der oft mehrere Kundenkonten verwalten muss und neue Phishing-Kampagnen oder Vorlagen nutzen möchte, wenn eine neue Art der Sicherheitsbedrohung auftritt. Dies spart enorm viel Zeit bei der Verwaltung oder dem Einsatz in dringenden Fällen.Im zweiten Jahr in Folge stellte der Verizon Data Breach Investigations Report 2020 (https://enterprise.verizon.com/resources/reports/dbir/) fest, dass Phishing nach wie vor den Rang Nummer eins unter den wichtigsten Cyberbedrohungen einnimmt. Für Partner und große Unternehmen ist es deshalb wichtig, ihren Kunden und Mitarbeitern beizubringen, wie sie diese Art von Angriffen erkennen und melden können.Die Funktion Managed Phishing Campaign bietet eine neue und verbesserte Benutzererfahrung für den Administrator beim Erstellen verschiedener Phishing-Kampagnen über mehrere verwaltete KnowBe4-Konten hinweg. Innerhalb der Phishing-Rubrik der Plattform haben Administratoren jetzt die Möglichkeit, einzelne Benutzergruppen in jedem Konto anzusprechen oder alle Benutzer eines Kontos bei der Erstellung einer neuen verwalteten Phishing-Kampagne einzubeziehen. Dies ist besonders für einen Managed Service Provider und IT-Administratoren großer Unternehmen mit mehreren Konten von Vorteil.Weitere Informationen darüber, wie Sie KnowBe4-Partner werden können, finden Sie unter https://www.knowbe4.com/partners.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldKnowBe4@kafka-kommunikation.de089 747470580Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130506/4632961