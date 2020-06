HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Knorr-Bremse von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 72 auf 89 Euro angehoben. Der Hersteller von Bremssystemen profitiere von starken Endmärkten, schrieb Analyst Mustafa Hidir in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bewertung der Papiere hält der Experte aber für angemessen./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2020 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KBX1006

