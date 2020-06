An Europas Börsen hat die Furcht vor einer zweiten Virus-Welle wieder zugenommen. Auch eine aufgehellte Stimmung in den Chef-Etagen deutscher Unternehmen versetzte Anleger nicht in Kauflaune. Dax und EuroStoxx50 lagen am Mittwochvormittag je rund zwei Prozent tiefer bei 12.250 beziehungsweise 3233 Punkten.

