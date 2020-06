Die Aktie des Online-Essenslieferanten Delivery Hero kennt fast kein Halten. Am heutigen Mittwoch ist das Papier auf 94,28 Euro geklettert und damit auf ein neues Rekordhoch. Im 1-Jahres-Vergleich ist die Aktie hinter HelloFresh mit einem Plus von 124,4 Prozent der zweitstärkste Wert im MDAX. Am heutigen Tag beflügelte unter anderem eine Kurszielanhebung aus dem Hause Jefferies.Das Analysehaus hat das Kursziel für Delivery Hero von 80 auf 113 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. ...

