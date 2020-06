Nach Bekanntwerden der Festnahme von Ex-CEO Markus Braun springt die Aktie am Diens-tag um rund 25% auf 17,50 Euro. Am Donnerstag waren es allerdings noch gut 100 Euro. Was ist Wirecard überhaupt noch wert? Das Eingeständnis einer Luftbuchung in Höhe von 1,9 Milliarden offenbart, daß der Zahlungsdienstleister niemals nennenswert Geld verdient hat. Auch weitere Vorstände und der langjährige Aufsichtsratsvorsitzende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...