Linz (www.anleihencheck.de) - Laut neuem Vizegouverneur der Ungarischen Nationalbank Barnabás Virág war die gestrige Leitzinssenkung einmalig und nicht Beginn eines Lockerungszyklus, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Anders als ihr ungarisches Pendant habe die Tschechische Nationalbank (CNB) ihren Leitzinssatz in der Corona-Krise schrittweise von 2,25% bis auf 0,25% gesenkt. Heute finde die nächste geldpolitische Sitzung des Zentralbankrates statt. Wir erwarten, dass die CNB den 2-Wochen-Reposatz nicht ändern wird, so Oberbank. Falls sich die Wirtschaft nicht erhole, könne die Zentralbank im späteren Jahresverlauf eine letzte Senkung auf 0,05% beschließen - dieses Niveau bezeichne sie als "technische Null". (24.06.2020/alc/a/a) ...

