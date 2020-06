Die FinLab AG (ISIN: DE0001218063) ist ein breitgetreut investierendes Unternehmen in diverse Blockchain- und FinTech-Start-Up's - bisher vornehmlich in Europa. Die Risiken und Chancen sind weit getreut. Aufhänger für eine nähere Betrachtung ist die heutige Meldung über eine neue Beteiligung in Asien, erstmals. Sparrow, Betreiber einer Krypto Optionshandelsplattform, hat sich eine Finanzierung von 3,5 Millionen USD zur Beschleunigung der Plattformentwicklungen gesichert.Die Finanzierungsrunde wurde auch von FinLab EOS VC unterstützt.Der FinLab EOS VC Fund ist ein Risikokapitalfonds von dem Blockchain ...

