In von der Oesterreichischen Entwicklungsbank (OeEB) finanzierten Projekten, Unternehmen und Finanzinstitutionen sind aktuell in Entwicklungsländern mehr als 500.000 Menschen beschäftigt. Dies geht aus dem aktuellen Development Report hervor, in dem die OeEB zeigt, was ihre Projekte bewirken. Rund 175.000 Kleinkreditnehmer und KMU in Entwicklungs- und Schwellenländern erhielten Zugang zu Krediten.Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...