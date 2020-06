Märkte um 12: Anleger wegen Corona wieder besorgt - Strategiewechsel bei Apple

Die Sorgen um die weitere Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie sorgen für schlechte Stimmung an der Frankfurter Börse. Da half auch die Erholung des ifo-Geschäftsklimas wenig. Der DAX setzt am Mittwochmittag zeitweise um über zwei Prozent zurück in den Bereich der 12.200er-Marke. Solange sich der DAX über 12.000 Punkten halten kann, bleibt die charttechnische Lage aber weiter aussichtsreich. Vielleicht gibt es hier schon in den kommenden Monaten neue Allzeithochs.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -2,3% 12.242 MDAX -1,0% 25.910 TecDAX -0,9% 2.975 SDAX -0,8% 11.520 Euro Stoxx 50 -1,6% 3.247

Am Mittwochmittag gab es im DAX 29 Verlierer und nur einen Gewinner (Infineon +0,2 Prozent (WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004). Die größten Verlierer waren dabei Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060), Henkel (WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432) und MTU Aero Engines (WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0). Der ehemalige Wirecard-Vorstandschef Markus Braun ist nach Zahlung einer Kaution freigelassen worden. Wie die Staatsanwaltschaft München mitteilte, ist Braun am Dienstagnachmittag aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Zuvor hatte Braun eine Kaution in Höhe von 5 Millionen Euro gezahlt.

