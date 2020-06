Der Euro setzte in den letzten Handelstagen seine Konsolidierung zwar fort, bewahrte sich hierbei aber seine Chancen auf der Oberseite. In den nächsten Handelstagen stehen zahlreiche wichtige Konjunkturdaten im Fokus. Vor allem auf US-Dollar-Seite wird es interessant. Insbesondere am Donnerstag (25.06.) prasseln jede Menge US-Daten auf die Marktakteure ein. Daten zum US-BIP und zum BIP-Preisindex, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...