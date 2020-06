LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel vor Zahlen von 86 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Zwar müsse man aufgrund der Covid-19-Krise für das zweite Quartal auf Gegenwind eingestellt sein, doch größere Sorge bereite ihm der fortgesetzte Marktanteilsverlust im US-Konsumgüterbereich über alle Henkel-Kategorien hinweg, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In Europa sei das Bild gemischter. Das Kursziel habe er nur angesichts der gestiegenen Branchenbewertung hochgesetzt./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2020 / 20:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2020 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006048432

