Am morgigen Donnerstag werden die Aktionäre der Lufthansa Group (WKN: 823212) über die WSF-Stabilisierungsmaßnahmen entscheiden, die in einem 9-Milliarden-Rettungspaket verankert sind. Am Donnerstag gibt es Gewissheit. Dann wird auf der virtuellen außerordentlichen Hauptversammlung ab 12.00 Uhr entschieden, ob das Stabilisierungspaket von den Aktionären angenommen oder abgelehnt wird. Das ist nicht ganz sicher. Offiziell rechnet die Lufthansa mit einer Präsenz auf der außerordentlichen Hauptversammlung ...

