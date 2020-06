HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Qiagen auf "Hold" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Dass das Biotech- und Gendiagnostikunternehmen aus dem Verkauf einer US-Beteiligung einen Sondergewinn erziele, dürfte keinerlei Einfluss auf das Übernahmeangebot von Thermo Fisher haben, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Die vom US-Unternehmen gebotenen 39 Euro je Aktie hält der Experte für attraktiv und empfiehlt die Offerte zur Annahme - auch weil Qiagen sich bislang dank seiner Testkits gegen die negativen Folgen der Corona-Pandemie habe stemmen können./tav/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2020 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0012169213

