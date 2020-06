Liebe Leserin, lieber Leser,nach nur 11 Wochen haben unsere Leser mit dem Chinaknaller +118 % Gewinn gemacht, ihren Einsatz mehr als verdoppelt. Jetzt kommt die nächste Chance. Am 25. Juni um 16:00 Uhr startet Phase II! Kurzer Rückblick: Als der Chinaknaller am 27.03.2020 startete, wackelten die Börsen, das Coronavirus legte weite Teile der Wirtschaft lahm. In dieser Phase großer Verunsicherung erkannten AKTIONÄR-Leser: Das ist die Chance, das ist die Gelegenheit, günstig in Chinaknaller zu investieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...